"العمري": دعوة "سمية الخشاب" تصرف فردي لا علاقة لـ"وزارة الإعلام" به

أكد أن تصيد أعداء المملكة دعاية سياسية باهتة لا تشغل إلا أصحابها

برأ عضو جمعية المنتجين السعوديين غازي العمري ساحة وزارة الإعلام من الدعوة الموجهة للفنانة المصرية سمية الخشاب.

وقال "العمري": في تصريحه لـ"سبق": بصفتي عضواً في الجمعية فإن الدعوة التي تمت باسم الجمعية قد تبناها أحد الأعضاء وهو ممثل معروف، وقد دعا الممثلة المصرية لزيارة السعودية بصفة شخصية، ولا علاقة لوزارة الإعلام بالدعوة ولا التكريم ولا الهدايا المقدمة.

وأضاف أنه عادة تتم مثل هذه الدعوات بصفة خاصة بين أعضاء الجمعية وبين الفنانين والممثلين على سبيل التعاون الفني والإنتاج التلفزيوني.

وواصل: "وبالنسبة لحفاوة أعداء المملكة وتصيدهم الأخبار حتى الفنية منها لمحاولة تشويه صورة المملكة فإنها باتت دعاية سياسية باهتة لا تشغل إلا أصحابها".