سمو ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني

بحث عبر اتصال هاتفي مجالات التعاون المشترك بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.