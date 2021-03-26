سمو ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني

بحث عبر اتصال هاتفي مجالات التعاون المشترك بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 10:40 PM

بحث عبر اتصال هاتفي مجالات التعاون المشترك بين البلدين

سمو ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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