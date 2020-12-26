العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد المتعافين إلى 530.262

سجل العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 589.943 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12.767.

وتم تسجيل 1390 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530.262 حالة؛ فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات 4.7750 مصابًا، منهم 185 في العناية المركزة.