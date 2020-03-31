ليس تدريبًا .. "سبق" تكشف حقيقة مقطع إيقاف قوات الطوارئ للمركبة المخالفة

"الياسي" رصد تفاصيل الواقعة أثناء تغطيته لقرار منع التجول بـ"عزيزية مكة"

كشفت "سبق" حقيقة مقطع الفيديو المتداول في إحدى النقاط الأمنية المتحركة والذي يظهر مركبة تسير بسرعة عالية وتتفاجأ بوجود نقطة أمنية يتمركز فيها رجال قوات الطوارئ، حيث تم إيقاف قائد المركبة بعد إشهار السلاح في وجهه.

وتفصيلاً، قال مصور المقطع الإعلامي ثامر الياسي لـ"سبق" إنني كنت في تغطية أمنية لقرار منع التجول في أحد المواقع بـ"عزيزية مكة" ‏لرصد جهود رجال قوات الطوارئ.

وأضاف: قطع صوت السكون والهدوء الذي يملأ الشارع صوت مركبة قادمة بسرعة عالية جدًا باتجاه النقطة الأمنية والتي فاجأت قائد المركبة ليتعامل معها رجال قوات الطوارئ على الفور بكل حزم مما جعل قائد المركبة يكبح جماحها وتتوقف بالقوة.

وأردف: أخرج رجال القوة قائد المركبة والذي اتضح أنه مخالف لقرار منع التجول وبدا عليه الارتباك من الموقف ليتم تطبيق النظام بحقه وإحالته ومركبته لجهات الاختصاص.

وكان المقطع قد تم تداوله على نطاق واسع ونال إعجاب الكثير في تعامل رجال القوة مع الموقف وسرعة الاستجابة لديهم في مثل هذه الحالات، إلا أن بعض الردود اعتبرته تدريبًا وليس حقيقة وهو ما نفاه مصور المقطع في حينه وأثبت صحته.