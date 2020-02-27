الانطواء داخل المنزل يلازم مصوّر فيديو "المزحة الثقيلة" بمكة بعد العقوبة.. وهذا ما قاله لـ"سبق"

بعد حرمانه من الدراسة والسماح له بالانتساب بعد عام

توصّلت "سبق" للطالب الذي وثق الحادثة المعروفة بـ"المزحة الثقيلة" والتي شهدتها إحدى المدارس في الشرائع بمكة المكرمة قبل نحو شهرين تقريبًا، وظهر فيها طالب يعتدي على آخر، وهو الفيديو الذي لاقى رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

الطالب المصوّر - تحتفظ "سبق" باسمه - وجد نفسه بعد انتشار الفيديو والعقوبات التي أقرّتها الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قبل أسبوعين، محرومًا من الدراسة لمدة عام، وفتح المجال أمامه بعد انتهاء مدة عقوبته بالدراسة فقط عن طريق الانتساب في غير مدرسته الحالية، بينما كانت عقوبة الطالب "الضارب" الذي ظهر في مقطع الفيديو أقل وأخف وقعًا من زميله موثق الفيديو.

ولم يتجاوز عمر الطالب مصور فيديو "التنمر" الثامنة عشرة عامًا، حيث يقضي الساعات الطويلة داخل المنزل منطويًا ولم يعد يستطع لقاء زملائه، وهو ما يؤشر على أنه على الإدارة التعليمية بمكة مراجعة تلك العقوبة على طالب مراهق في مثل سنه، وقد تنتكس معها حياته، ويتحول هدف العقوبة التعليمية من الردع إلى الضياع.

ويقول الطالب المصور في حديث مع "سبق" وهو يتقطع ألمًا: "لم أكن أتوقع يومًا من الأيام أن يتم حرماني وإبعادي من مدرستي بهذه الطريقة، ولم يكن هدفي هو نشر الفيديو بقدر ما هو كشف ما يحدث داخل المدرسة من تنمر بين الطلبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".

وأضاف: "أتمنى اختفاء ظاهرة التنمر من مدارسنا، وأرجو أن يكون الفيديو الذي انتشر من تلقاء نفسه دون ترتيب مسبق؛ بمثابة إلقاء الضوء من الوزارة والإدارات التعليمية على ظاهرة التنمر ومحاربتها والوقاية منها وتكثيف الدورات التوعوية داخل المدارس".

وتابع : "أشعر بالألم والحزن عندما قادني هذا الفيديو للانزواء والانطواء في المنزل والبعد عن الناس، كنتُ أتمنى من الإدارة التعليمية مراجعة تلك العقوبات التي اتُخذت ضدي كيف لا وأنا لا أعلم عن نظام الجرائم المعلوماتية".

وختم تصريحه بقوله: "أرجو من الله ثم من مسؤولي التعليم الرأفة بابنهم واحتواء الموقف والنظر في العقوبات ومعالجتها بالتي هي أحسن، وعدم الوقوف حجر عثرة أمام مستقبلي الذي أصبح في المجهول".

وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة اتخذت عقوبات بشأن الحادثة وطبّقت الإجراء الأول من الدرجة السادسة للائحة المخالفات السلوكية بحق الطالب الذي قام بالتصوير، وتمثلت العقوبة في حرمانه من الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني والأول من العام المقبل، والدراسة عن طريق الانتساب في غير مدرسته الحالية. كما شملت العقوبة بحق الطالبين المشاركين في المضاربة خصم عشر درجات من السلوك ونقل الطالب "المعتدي" إلى مدرسة أخرى، وإبقاء الطالب "المعتدى عليه" في مدرسته.