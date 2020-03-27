إيران.. 2926 إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة

144 حالة وفاة.. وإجمالي المتعافين 11133 شخصاً

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 2926 إصابة جديدة و144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت "الصحة"، في بيانها، اليوم الجمعة: عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع؛ ليصل إلى 32332 مصاباً، وحالات الوفاة إلى 2378، أما المتعافون من الفيروس فبلغوا 11133.

ووفق ما أورده "روسيا اليوم"، فقد لفتت "الصحة" إلى أن 2893 مصاباً بفيروس كورونا في حالة حرجة.