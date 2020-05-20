روّاد التنمية بمكة المكرمة في رسائل لملاك العقارات: نظرة إلى ميسرة

حثّهم أن يخففوا على المستأجرين الإيجارات بسبب ما فرضته "كورونا"

حثّ رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، معتوق اللحياني ملاك العقارات والمؤجرين أن يخففوا على المستأجرين الإيجارات، بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال " اللحياني: إن المبادرة تظهر أواصر الأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المجتمع، ويذكرنا ذلك بفضائل مهمة جدًا، وهي؛ أن الله سبحانه وتعالى يظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم " من انظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله"، والثانية؛ أن الله يرحمك؛ فرحم الله امرئً سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقتضى.

وختم بقوله: إن الله ييسر لك أمرك"من يسر على معسرٍ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة".

من جانب آخر قال المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء الدكتور عبدالرحمن الغامدي: يا مالك العقار اذكرك بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسّر على معسّر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة" فكن ممن ييسر على المستأجرين وممن ينفّس عنهم وعسى أن تلقى ذلك عند ربك.

ووجه رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في البحيرات عبدالله البركاتي بدوره، نداءً إلى ملاك العقارات قائلاً: يا ملاك العقار إن فيروس كورونا يهدد الناس جميعًا فكيف بالضعفاء من المستأجرين الذي فقدوا وظائفهم وأعمالهم ويمرون في هذا الظرف بظروف مالية لا تُخفى على الجميع فنأمل منكم التخفيف عليهم فنظرة إلى ميسرة أو تتجاوز عنهم أو إمهالهم إلى أن تعود الحياة إلى مجراها.

وكانت التنمية الاجتماعية لمكة المكرمة أطلقت مبادرة "برا بالمستأجرين" بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء، وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات، وهي ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد " وتضامنًا مع حملة إمارة منطقة مكة المكرمة "برا بمكة".





وتهدف الحملة التي تستهدف ملاك العقارات والمؤجرين، إلى المساهمة في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عنهم بُغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية، في ظل أزمة كورونا.