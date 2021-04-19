أمين عسير يدشن مبادرة "ممتثل" لمساندة جهود الرقابة البلدية

لتعزيز السلوكيات المجتمعية بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة

دشّن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبادرة "ممتثل"، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز السلوكيات المجتمعية بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

وأوضح الدكتور "الحميدي" أن مبادرة "ممتثل"، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تعتمد على تعزيز أوجه التعاون من خلال دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية واللوائح والأنظمة البلدية.

وأضاف "الحميدي" أن المبادرة تتضمن تحسين آلية الرقابة البلدية، وبجانب إشراك المتطوعين والمتطوعات في عملية التوعية عبر الوجود في المرافق العامة وتوعية الزوار بأهمية الامتثال للإجراءات الاحترازية؛ لحماية المجتمع والمحافظة على سلامته.