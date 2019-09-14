لا إصابات في حادثة استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص

عقب استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون" عند الرابعة صباحاً

لم تسجل المراكز الصحية في محافظة بقيق وهجرة خريص، أي إصابات في حادثة حريق معملين تابعين لشركة أرامكو عقب استهدافهما بطائرات دون طيار.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّ -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.