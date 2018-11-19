الملك سلمان يفتتح بعد قليل أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى

يُلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية

يفتتح -بعد قليل- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ وذلك بمقر المجلس في الرياض؛ حيث يلقي -رعاه الله- خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.