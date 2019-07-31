قبل بدء موسم الحج .. "أمانة مكة" تضع اللمسات الأخيرة على "الدائري الرابع"

استكملت الوصلة التي تمتد من النوّارية حتى المعيصم بمسافة تصل إلى 14 كلم

تتواصل الأعمال في تنفيذ استكمال الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة، ليل نهار، تزامناً مع قرب حلول موسم الحج، خاصةً في الوصلة المتبقية من "الدائري" ككل التي يبلغ طولها قرابة 14 كيلو متراً، والممتدة من تقاطع طريق المدينة بمنطقة النوّارية، إلى تقاطع طريق السيل بمنطقة المعيصم.

وأظهرت صور رصدتها عدسة "سبق"، اليوم، لأعمال استكمال الجزء المتبقي من الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة، وهي الوصلة التي تمتد من النوّارية حتى المعيصم، بمسافة تصل إلى 14 كلم تقريباً، حيث لم يتبق سوى أجزاءٍ بسيطة لم تتم سفلتتها، وسط أعمال جارية على قدم وساق للانتهاء منها قُبيل بدء موسم حج هذا العام.

وكان أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ قد وقف ميدانياً قبل يومين على تنفيذ أعمال مشروع تقاطع طريق السيل (منطقة المعيصم) مع الطريق الدائري الرابع.

من جانبها، أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدّسة والشركة المنفّذة، في وقتٍ سابق؛ إغلاق "اللوبات" على تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق السيل "جسر المعيصم" ودعت إلى استخدام طرق بديلة حدّدتها حتى الانتهاء من التقاطع بشكل نهائي.

ويبلغ طول مشروع طريق الدائري الرابع بمكة ٦٥ كلم وعرض ١٠٠ متر، ويتكوّن من أربع حارات مرورية في كل اتجاه للطريق الرئيس؛ حيث من المتوقع أن تتم الاستفادة من المشروع بالكامل خلال موسم حج 1440هـ.