تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.. وهذا هو الإجراء الذي اتخذه وزير التعليم تجاهها

بافيل: الانتهاء من مستشفى جامعة أم القرى قريبًا

كشف مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، عن تشكيل لجنة بتوجيه من وزير التعليم لمتابعة تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عبدالله بافيل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى بالعابدية.

وأكد بافيل أن المستشفى الجامعي في جامعة أم القرى سيكون الانتهاء منه قريبًا. مؤكدًا حرص وزير التعليم على ذلك، وداعيًا إلى تحسين التعليم في ظل ما تقدمه الدولة -رعاها الله- من مبالغ بمليارات الريالات.

وأضاف بأن وزير التعليم اجتمع بمديري الجامعات في ثاني يوم من توليه وزارة التعليم. داعيًا إياهم إلى دراسة 13 برنامجًا، ونوع المبادرات التي تتعلق بهذه الجامعات، وتسعى لتحقيق الرؤية.