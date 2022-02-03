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40 % يمكن الوقاية منه والقولون والمستقيم هي الأكثر شيوعًا لدى الذكور

"الصحة الخليجي": النساء عرضة لسرطان الدرقية أكثر من الرجال

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أكد مجلس الصحة الخليجي في حملة توعوية خاصة بمرض السرطان، أن التشخيص المبكر لأي حالة مصابة بسرطان الثدي قد تساهم بالشفاء منها بما نسبته 98%، وأن عمل أشعة الماموجرام للثدي للكشف عن أي حالة يستغرق زمناً بسيطًا لا يتجاوز 15 دقيقة، وهذا يشجع على الإقبال على الفحص وعدم التراخي في التوجه لمراكز الفحص المتخصصة.



وأشار "الصحة الخليجي" خلال حملته المتزامنة مع الأسبوع الخليجي للسرطان، أن معدل إصابة سرطان الغدة الدرقية لدى النساء أكثر بثلاث مرات من الرجال، وفعالية التدخل المبكر إذا تم اكتشاف سرطان الغدة الدرقية تصل إلى 98.3%.



وأضاف، أن سرطان القولون والمستقيم هي الأكثر شيوعاً لدى الرجال في الخليج، داعياً من أعمارهم ما بين 50 و75 سنة ونظامهم الغذائي قليل الألياف وعالي الدهون المسارعة في الفحص المبكر للتأكد من حالته الصحة.



وسلط "المجلس" في حملته بالحرص على الإقبال للفحوصات وعدم التراخي في هذا الجانب وعدم تضخيم الخوف من السرطان وأن الكثير من شدة خوفهم منه يطلقون عليه اسم المرض الخبيث، ولكن في الواقع أن ما نسبته 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، و40% من حالات الإصابة يمكن التعافي منها إذا اكتشفت مبكراً، وما زال العلم يتقدم ويتطور للوقاية وعلاج الحالات المتبقية.