بالصور.. جمعية الثقافة والفنون تدشن "معرض وادي الفرع الأول للفنون" بمشاركة 17 فناناً

"البلادي" مديراً للفرع و"الشيخ" قائداً لفريق الإعلام.. ويضم 50 عملاً فنياً

دشن محافظ محافظة وادي الفرع عايض آل مشيط، مساء أمس، معرض وادي الفرع الأول للفنون الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، في صالة الملك عبد العزيز بمخطط ملح السكني بالمحافظة.

حضر التدشين مدير الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة مشعل التهامي، ونائبه أحمد الرفاعي، ومستشار المدير العام فايز الدبيسي، وعدد من أعضاء الجمعية.

وأكد مدير عام الجمعية السعودية للثقافة والفنون، مشعل التهامي، على أن هذا المعرض الذي يشارك فيه 17 فناناً وفنانة من أبناء محافظة وادي الفرع، جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تطلقها الجمعية في محافظات المدينة المنورة خلال الفترة الماضية، منوهاً بأن هناك خطة عمل لدعم جميع المواهب والفنون الشعبية بالمحافظة، وأعادت بعض الموروث الشعبي المندثر.

وأعلن "التهامي" أثناء التدشين عن افتتاح فرع لجمعية الثقافة والفنون بالمحافظة يرتبط إدارياً بثقافة وفنون المدينة المنورة، كما أصدر قرارًا بتعيين إبراهيم بن حمدان البلادي مديراً للفرع، وأحمد الشيخ قائداً لفريق إعلام وادي الفرع بعد ضمه لفرع الجمعية بالمحافظة.

ووجه المشرف العام على ممثلي جمعية الثقافة والفنون بمحافظات المدينة المنورة خالد الشاماني، شكره وتقديره لمدير عام الجمعية السعودية للثقافة والفنون؛ على دعمه اللامحدود لمحافظات المدينة التي سجلت عدة فعاليات ومعارض كان آخرها معرض وادي الفرع الأول للفنون، كما أشاد "الشاماني" بدور مدير فرع الجمعية بمحافظة وادي الفرع إبراهيم البلادي؛ على جهوده في نجاح المعرض الذي تجاوزت الأعمال المشاركة فيه 50 عملاً.