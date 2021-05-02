في وقت وجيز.. "دوريات الأفلاج" تطيح بمتهم بإطلاق النار على محطة وقود

بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية عن الحادثة

ضبطت فِرق دوريات شرطة الأفلاج شابًّا؛ أطلق النار على محطة وقود بعد خلاف مع العاملين بها.



وتُبيِّن التفاصيل أن الجهات الأمنية بالأفلاج تلقت بلاغًا، مفاده تعرُّض إحدى محطات الوقود بالمحافظة لإطلاق نار من قِبل مجهول؛ فباشرت بعدها دوريات الشرطة بقيادة رئيس رقباء الدكتور عبدالهادي العرجاني البلاغ، وضُبط المتهم وهو شاب سعودي في العقد الثالث من عمره، وفُتح ملف تحقيق بالحادثة تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة بالمحافظة.