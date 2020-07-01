مجلس "الصندوق الزراعي" يطلع على مراحل إستراتيجيته.. والفضلي: تقود عملية تحول

الوزير: توسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم، اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الاجتماع رفع الوزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورة جديدة، وموافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، على إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من (2021 - 2025م)، حيث تقود هذه الإستراتيجية عملية التحول في الصندوق للسنوات القادمة من خلال استمرار دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقدّم شكره لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم، مثمّناً الإنجازات التي حققها الصندوق خلال المدة الماضية التي شهدت نجاح تحقيق الأهداف العامة للصندوق لإستراتيجيته للفترة من (2016 - 2020م)، ومنها تحقيق التوازن المالي، وتعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض التمويلية للأنشطة الزراعية المختلفة والمتوافقة مع الإستراتيجية الزراعية وإستراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس اطلع في اجتماعه على مراحل تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصندوق التي تتميز أهدافها الرئيسة بالتوافق والتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وتحديث الإستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها مؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدماته بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، مبيناً أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق للفترة من (2016 - 2020م)، وكذلك تقرير أعمال الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما اعتمد المجلس خلال جدول أعماله اليوم، تشكيل اللجان المنبثقة عنه.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل وفق خططه ومبادراته الإستراتيجية الطموحة في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة.