بالمسح الحراري.. الطب الوقائي بمستشفى الأفلاج يكشف على 96 عاملاً

ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بالشراكة مع "رعاية المرضى"

يواصل مستشفى الأفلاج ممثلاً بقسم الطب الوقائي والفرق الميدانية بالشراكة مع جمعية رعاية المرضى بالأفلاج المسح الحراري لليوم الثاني للكشف المبكر عن فيروس كورونا بمساكن وتجمعات العمالة وللعاملين بالميدان بالمحافظة، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد أثمر ذلك في الكشف على 96 عاملاً.

وفي التفاصيل، أوضح مدير العلاقات والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام فهد محمد آل ظافر لـ"سبق" أنه بناءً على توجيهات مدير مستشفى الأفلاج العام إبراهيم سحمان آل شريد، نفذت الإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية ممثلة بقسم الطب الوقائي والفرق الميدانية وبالشراكة مع جمعية رعاية المرضى بالأفلاج بدءاً من الأربعاء في تنفيذ برنامج "صحتنا في وقايتنا" وذلك بالمسح النشط ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا للمساكن وتجمعات العمالة وللعاملين بالميدان بمحافظة الأفلاج.

وتابع: تم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمساكن وذلك بمتابعة ودعم من مدير المستشفى والتوجيه بإكمال النواقص وتم عمل مسح حراري للعمال استفاد منه أكثر من 54 عاملاً يوم الأربعاء وأمس الخميس تم المسح الحراري على 42 عاملاً.