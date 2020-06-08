صدمة.. ثغرة في "واتساب" تجعل رقم هاتفك متاحاً على محرّك بحث "جوجل"

خبراء وجدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة ظهرت في تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، والتي تجعل من رقم هاتف المستخدم متاحاً للجميع على محرّك البحث "جوجل".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بعض المبرمجين رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة "Click to Chat" الموجودة في "واتساب"، التي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وحذّر خبراء الأمن السيبراني من أن تلك الميزة عبر "واتساب" يمكنها أن تعرّض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرّك البحث "جوجل"؛ ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهدّدة بالكشف لأيّ شخص.

مع ذلك، قالت "واتساب" إن هذا الأمر ليس بالكبير، لأن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة.

ولكن الخبراء وجدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي عبر "واتساب"، والتي تمكّن أي شخص من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.

ونصح الخبراء المستخدمين كافة، بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أيّ محركات بحث.