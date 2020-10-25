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قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

مرور جدة يضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية جداً

تمكّن مرور جدة من ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً.

وأوضح حساب المرور على تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.