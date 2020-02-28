وزير الأوقاف اليمني: تدابير السعودية تدخل ضمن المصالح الكبرى التي قررها الشرع لحماية المعتمرين

نوه بجهود المملكة في حماية الحرمين والحرص على سلامة ضيوف الرحمن

أكد وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية أن الحكومة اليمنية تقدر تقديرًا كبيرًا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تبذل باستمرار لخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين من كل أنحاء العالم، وخصوصًا بلادنا التي تلقى كل التسهيلات للحجاج والمعتمرين على الرغم من الظرف الحرج الذي نمر به.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"سبق" أوضح فيه أن الحكومة اليمنية تقف مع كل الإجراءات المتخذة للحفاظ على زوار الحرمين الشريفين من المسلمين من انتشار (فيروس كورونا)، مشيرًا إلى أن مثل هذه التدابير التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تدخل ضمن المصالح الكبرى التي قررها الشرع لحماية المعتمرين من وصول العدوى السريعة إلى بعضهم بعضًا.

وأضاف: إن الحرمين الشريفين يقصدهما المسلمون من كل أصقاع الأرض وحمايتهم واجب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كانوا ببلدة فيها الطاعون من الخروج منها أو الدخول إليها، لسلامة الكل وعدم اتساع دائرة انتشار المرض.

وقال الدكتور أحمد عطية في ختام تصريحه لـ"سبق"، إن كل هذه الإجراءات التي قامت بها المملكة تصب في صالح المسلمين جميعًا وخصوصًا من يريدون العمرة أو الزيارة، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين، والعالم أجمع من كل الأوبئة والأسقام إنه سميع مجيب.