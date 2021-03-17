"الصحة العالمية" توصي باستمرار استخدام لقاح أسترازينيكا

تترقب تقييم خبرائها للمشاكل الصحية المثارة حوله

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء) بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد "كوفيد-19"، في الوقت الحالي، بعدما علقت عدة بلدان استخدامه خوفًا من آثار جانبية محتملة، بانتظار أن ينتهي خبراؤها من مراجعة بيانات السلامة المتعلقة به.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها تعتبر في الوقت الحالي أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

وأضافت أن خبراءها الذين يُترقب صدور رأيهم، يواصلون تقييم البيانات المتعلقة بالمشكلات الصحية التي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

6

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 07:25 PM

تترقب تقييم خبرائها للمشاكل الصحية المثارة حوله

"الصحة العالمية" توصي باستمرار استخدام لقاح أسترازينيكا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,432

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء) بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد "كوفيد-19"، في الوقت الحالي، بعدما علقت عدة بلدان استخدامه خوفًا من آثار جانبية محتملة، بانتظار أن ينتهي خبراؤها من مراجعة بيانات السلامة المتعلقة به.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها تعتبر في الوقت الحالي أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

وأضافت أن خبراءها الذين يُترقب صدور رأيهم، يواصلون تقييم البيانات المتعلقة بالمشكلات الصحية التي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021