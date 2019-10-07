"محملين بالورد".. طلاب يحتفون بصانعي الأجيال في يوم المعلم

وقفوا إجلالاً وتقديراً واحتراماً في أجواء اتسمت بالفرح والبهجة

شارك طلاب بجميع المراحل في مدارس التعليم العام معلميهم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، المناسبة العظيمة على الجميع والتي تصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام محملين بباقات الورد والهدايا.

ووقف الطلاب إجلالاً وتقديراً واحتراماً لصانعي الأجيال، وسط أجواء اتسمت بالفرح والبهجة مهنئين معلميهم بيومهم العالمي والذي يحتفل به منذ العام 1994 في أكثر من 100 بلد حول العالم بما فيها السعودية.

ولم يقتصر الاحتفال باليوم العالمي للمعلم في الميدان التربوي، بل إن العديد من الجهات الحكومية شاركتهم الفرحة بهذه المناسبة الغالية؛ بتنفيذ زيارات للمدارس وتكريم المعلمين أمام طلابهم والإشادة بالدور الكبير الذي يقومون به في سبيل إعداد جيل أكثر وعياً وتميزاً قادراً على السير نحو مستقبل مزهر.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد وجه رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: زملائي المعلمين والمعلمات، ‏يشيد العالم في 5 أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".

وأضاف "آل الشيخ": "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".