مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11001.03 نقطة

تداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11001.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إم آي إس، وذيب، والخزف السعودي، والحكير، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والأهلي ريت 1، والخبير ريت، وشاكر، وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات: سويكورب وابل ريت، ولازوردي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: ذيب، ولازوردي، وسويكورب وابل ريت، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 8.38 نقاط ليقفل عند مستوى 22718.29 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 260 ألف سهم تقاسمتها 1025 صفقة.