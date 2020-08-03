بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين.