بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

4

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:09 PM

بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول

عبدالله البرقاوي

الرياض

2 5,513

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020