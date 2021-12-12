المالكي" يعتمد 196 مسجدًا وجامعًا بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غدًا

تقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، المساجد والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غدًا بالمحافظة، والتي بلغت 196 مصلىً وجامعًا.

وأكد "المالكي" لأئمة المساجد في تعميم أصدره بهذا الشأن، بأن تكون صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.