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"الداخلية": سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية والقصيم

خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2/ 7/ 1442هـ حتى 8/ 7/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.