نيجيريا تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة

بلغ إجمالي المصابين 59 ألفاً و287 مصاباً والوفيات 1113 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 59 ألفاً و287 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1113 شخصاً.

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04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 11:44 PM

بلغ إجمالي المصابين 59 ألفاً و287 مصاباً والوفيات 1113 شخصًا

نيجيريا تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 59 ألفاً و287 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1113 شخصاً.

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