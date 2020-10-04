





0

بلغ إجمالي المصابين 59 ألفاً و287 مصاباً والوفيات 1113 شخصًا

نيجيريا تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة

222

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 59 ألفاً و287 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1113 شخصاً.