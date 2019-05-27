إفطار خيري لـ"500 صائم" بالمهد عن جنودنا بالحد الجنوبي

ضِمن مبادرة "خير أمة" وتحت شعار "سفرة الوفاء للبواسل"

نظّمت جمعية المستودع الخيري بمحافظة مهد الذهب، أمس، حملة إفطار استهدفت 500 صائم صدقةً عن جنودنا في الحد الجنوبي، بحضور محافظ المهد مبارك بن عطاالله المورقي.

وأقيمت المناسبة، ضِمن مبادرة "خير أمة"، وتحت شعار "سفرة الوفاء لجنودنا البواسل"، وشارك فيها الأهالي ومديرو ورؤساء الإدارات الحكومية.

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27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 01:15 PM

ضِمن مبادرة "خير أمة" وتحت شعار "سفرة الوفاء للبواسل"

إفطار خيري لـ"500 صائم" بالمهد عن جنودنا بالحد الجنوبي

صحيفة سبق الإلكترونية

المهد

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نظّمت جمعية المستودع الخيري بمحافظة مهد الذهب، أمس، حملة إفطار استهدفت 500 صائم صدقةً عن جنودنا في الحد الجنوبي، بحضور محافظ المهد مبارك بن عطاالله المورقي.

وأقيمت المناسبة، ضِمن مبادرة "خير أمة"، وتحت شعار "سفرة الوفاء لجنودنا البواسل"، وشارك فيها الأهالي ومديرو ورؤساء الإدارات الحكومية.

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