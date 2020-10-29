فيديو.. لحظة مقتل مسلح بسكين على يد الشرطة في أفينيون

بعد هجوم كنيسة نيس بفرنسا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لحظة مقتل شخص هدد الشرطة الفرنسية بسكين في مدينة أفينيون جنوبي البلاد.

وأكدت شرطة مدينة أفينيون بجنوب شرقي فرنسا أن عناصرها قتلوا بالرصاص رجلًا مسلحًا بسكين، بعد ساعات معدودة من عملية الطعن جرت في كنيسة بمدينة نيس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة المحلية، تأكيده أن الرجل هدد المارة بسكين وكان يردد: "الله أكبر".

ويظهر الفيديو الشباب وهو يلوح بسلاح أبيض مهددًا الشرطة، حتى استطاع أفراد الشرطة التعامل معه وإصابته إصابة بليغة فارق على إثرها الحياة.

ولفت المتحدث إلى أن ضباط الشرطة لدى وصولهم إلى الموقع طلبوا من الرجل الانصياع لأوامرهم، ثم أطلقوا رصاصات مطاطية باتجاهه لإجباره على التوقف، لكنه واصل الاقتراب منهم مهددًا إياهم بسكين؛ ما دفعهم إلى إطلاق الرصاص الحي عليه.

ويأتي ذلك في ظل هجوم الطعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية صباح اليوم الخميس، والذي أودى بأرواح ثلاثة أشخاص على الأقل، وكان منفّذ الهجوم يصرخ أيضًا بشعارات إسلامية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد تلميذ مسلم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عرض المدرس رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أثار موجة غضب واحتجاجات بين المسلمين حول العالم.