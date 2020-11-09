إسقاط مروحية روسية فوق أرمينيا

تعرضت لنيران أرضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، إسقاط مروحية من نوع "مي-24" تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان؛ ما أدى إلى مقتل فردين من الطاقم وإصابة الثالث.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "سبوتنيك" أن المروحية "تعرضت في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو لإطلاق نار من الأرض من منظومة دفاع جوي متنقلة".

وأضافت أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ قرب الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان.

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 08:12 PM

تعرضت لنيران أرضية

إسقاط مروحية روسية فوق أرمينيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، إسقاط مروحية من نوع "مي-24" تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان؛ ما أدى إلى مقتل فردين من الطاقم وإصابة الثالث.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "سبوتنيك" أن المروحية "تعرضت في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو لإطلاق نار من الأرض من منظومة دفاع جوي متنقلة".

وأضافت أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ قرب الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان.

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