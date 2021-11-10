فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم يستقبل فريق مبادرة "نأتي إليك"

تهدف للتعريف بمهام وخدمات إدارة الأحوال

استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً بقطاع العمليات، يوم الأربعاء، فريق مبادرة "نأتي إليك"، التي أطلقتها الأحوال المدنية بمدينة بريدة، وتهدف لتسهيل إجراءات استخراج وتجديد الهوية الوطنية، والتعريف بمهام وخدمات إدارة الأحوال.

وتواجد عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع للحصول على بعض الخدمات المقدمة من الأحوال.