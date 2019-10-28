"قسد": أبلغنا "c.i.a" بموقع "البغدادي" تحديداً و"أردوغان" أخّر قتله

أكّدت على لسان متحدثها أن العملية نتاج 5 أشهر عملاً مشتركاً مع أمريكا

أكّدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"؛ ذات الأغلبية الكردية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ تسبّب في تأخير قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي؛ وذلك بسبب عملية "نبع السلام" التركية التي أخّرت عملية القضاء على "البغدادي" بيد القوات الخاصة الأمريكية، أمس الأحد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في محافظة الحسكة، إن عملية استهداف "البغدادي" تمّت بمشاركة "مؤثرة" من جانب مخابراتها، وذلك وفقاً للمتحدث باسم القوات ذات الأغلبية الكردية، كينو جبريل.

وأضاف "جبريل": "لقد حدّدنا موقعه في الأيام القليلة الماضية، وشاركنا هذه المعلومات مع جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية c.i.a على وجه التحديد".

وتابع: "لقد كانت العملية نتاج 5 أشهر من العمل المشترك والتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، لكنها أُجلت بسبب "العدوان التركي"، على حد تعبيره.