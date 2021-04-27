فيديو.. شاهد ما حدث بين البحرية الأمريكية وسفن حربية إيرانية بالخليج

بيان أمريكي عن "تصرف خطير" و"تعامل غير مهني"

نشرت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق ما وصفته بـ"التفاعل غير المهني" من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، ويعود الفيديو الذي ضمنته البحرية الأمريكية في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر إلى الثاني من أبريل الماضي.

ونقل موقع "الحرة" عن بيان للبحرية الأمريكية أنه في 2 أبريل الماضي، اقتربت السفينة Harth 55 التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي برفقة ثلاثة زوارق هجومية سريعة من زوارق دورية خفر السواحل الأمريكية بينما كانت السفن الأمريكية تقوم بدوريات أمنية بحرية روتينية في المياه الدولية جنوب الخليج العربي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني "تحرشت" بسفينتين أميركيتين لخفر السواحل في وقت سابق من هذا الشهر في الخليج، وهو أول حادث من نوعه منذ عام.

وقال مسؤولون في البحرية الأمريكية إن السفينة الأكبر عبرت أكثر من مرة أمام مقدمتي السفينتين الأميركيتين، "مونوموي" و"رانغيل"، ووصلت إلى مسافة حوالي 65 مترًا.

وأضاف المسؤولون إن ذلك أجبر "رانغيل"على القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام.

وتزامن الحادث مع إعلان الولايات المتحدة وإيران البدء في مفاوضات حول العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، في 15 أبريل من العام الماضي، أن 11 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري اقتربت بشكل "خطير" من سفن أميركية في شمال الخليج.

وعبرت سفن الحرس الثوري الإيراني بشكل متكرر مقدمات ومؤخرات السفن الأمريكية على مسافة قريبة للغاية وصلت إلى 10 أمتار وبسرعات عالية.

وأصدرت أطقم الطائرات الأمريكية تحذيرات متعددة، لكنها لم تتلق أي رد من الحرس الثوري الإيراني، وبعد حوالي ساعة، ردت السفن على النداءات، ثم تحركت بعيدًا عن السفن الأمريكية وفتحت مسافة بينها.

ووقالت القيادة المركزية إن "الإجراءات الخطيرة والاستفزازية للحرس الثوري الإيراني أدت إلى زيادة مخاطر سوء التقدير والتصادم، ولم تكن متوافقة مع قواعد الملاحة المعترف بها دوليًا".