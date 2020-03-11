"كورونا" يواصل الهجوم.. إغلاق منظمة التجارة العالمية

الفيروس ظهر بين الموظفين.. وبدء انتشاره في سويسرا

أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو عن تعليق جميع اجتماعات المنظمة في مكاتبها في جنيف، عقب تأكد إصابة بفيروس "كورونا" بين الموظفين، وهي أول إصابة يعلن عنها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف منذ انتشار الوباء وتسارع الإبلاغ عن حالات الإصابات.

وفِي تعميم داخلي في وقت متأخر من الليلة الماضية، أخبرت منظمة الصحة العالمية موظفيها في جنيف بتعليق جميع الاجتماعات مع أشخاص من خارج المنظمة حتى ١٥ أبريل القادم، كما أعلنت المنظمة عن تدابير لحماية موظفيها ومقرها من الإصابة، وعلقت مجسات للحرارة على المداخل، ومنع دخول الزوار إلى المبنى، وعقد الاجتماعات افتراضياً عبر الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى عدم وجود إصابات بين موظفيها، وأن هذه الإجراءات استباقية لحماية بيئة العمل في مقرها الرئيس، وقد قامت الأمم المتحدة بتنشيط فرق لإدارة الأزمات بشأن فيروس "كورونا" بقيادة مايك ريان المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وتجمع بين منظمة الصحة العالمية وإدارة الشؤون الانسانية والمنظمة البحرية الدولية واليونيسيف والإيكاو والفاو والبنك الدولي وغيرها من منظمات الأمم المتحدة.

وقد تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من ٦٠٠ حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في سويسرا، من بينها ١٥٠ إصابة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، وقد أغلقت سويسرا ٩ منافذ حدودية أرضية مع إيطاليا، وتم تشديد الرقابة الصحية على نقاط الحدود الأخرى، التي يعبرها كل يوم آلاف الإيطاليين للذهاب إلى العمل في سويسرا والعودة في المساء، ويوجد في إيطاليا أكثر من ١٠ آلاف إصابة و٦٣١ حالة وفاة.

وتراقب سويسرا حدودها مع ألمانيا حيث يوجد ٥٠٠ حالة إصابة، وكذلك حدودها مع فرنسا التي بلغ عدد المصابين بـ"كورونا على" أراضيها ألف شخص، وقد حظرت سويسرا كل التجمعات التي تزيد على ألف شخص، وسمحت للشركات بخفض ساعات العمل، ودفع الأجور حسب عدد ساعات العمل.