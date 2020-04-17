مدير "الصحة العالمية" يشكر خادم الحرمين على دعم المنظمة لمواجهة "كورونا"

داعيًا بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لاقتفاء أثر الملك سلمان

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مساهمة المملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال الدكتور "أدهانوم": "أعبّر عن امتناني الكبير لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي؛ لعظيم كرمهم بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا؛ آملًا من بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، اقتفاء أثر الملك سلمان".