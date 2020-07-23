"تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل

لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً

حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً.

وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

تعليم الرياض

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 06:33 PM

لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً

"تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل

قاسم الخبراني

الرياض

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حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً.

وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

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