"تعليم الرياض": الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل

لشاغلي الوظائف من المنقولين إليها خارجياً

حددت إدارة تعليم الرياض الخامس من ذي الحجة آخر موعد لترتيب شرائح النقل في نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً.



وكانت وزارة التعليم قد انتهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.