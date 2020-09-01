وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف

الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية

رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

هيئة الغذاء والدواء

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01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 08:37 AM

الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية

وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

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هيئة الغذاء والدواء

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