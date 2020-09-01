وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف

الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية

رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.