"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع انعدام في الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 11:39 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع انعدام في الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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