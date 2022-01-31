شاهد.. إشعار بفصل التيار الكهربائي وعمليات الإخلاء في "نكاسة مكة"

تمهيدًا للإزالة بهدف تحسين مظاهر التشوه البصري في مكة المكرمة

كشفت قناة الإخبارية عبر برنامج النشرة عن بدء عمليات الإخلاء في حي "النكاسة"، والبدء بالمرحلة الرابعة من التطوير بعد أن تم إشعارهم بفصل التيار الكهربائي والخدمات المباشرة داخل هذه المساكن بعد فترة وجيزة ليتم عملية الإزالة والتطوير.

وفي التفاصيل، بثت الإخبارية مشهدًا للسيارات الخاصة لنقل الأثاث والممتلكات الشخصية تمهيدًا لإخلاء المنازل للإزالة، كما بثت القناة أيضًا مشهدًا عن نوعية المساكن التي يسكنها معظم هذا الحي والذي بنيت بالطوب الأحمر بالتالي أحدثت تشوهًا بصريًا للقادمين من الدائري الثالث من ناحية غرب مكة المكرمة.

وتوقفت الإزالة بسبب جائحة كورونا لمدة عام ونصف العام واليوم عمليات التطوير والإزالة للجهة الجنوبية من حي النكاسة وهناك عمل دؤوب من قِبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الشركاء لكي تتم عملية الإزالة والهدم بأسرع وقت.