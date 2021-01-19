بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء "كورونا المستجد"

سجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخص، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد

2

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442 09:35 PM

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء "كورونا المستجد"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,733

سجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخص، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021