"الصحة": تسجيل 1016 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 900 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، تسجيل 1016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 422316 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 900 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 405,607 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7018 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9691 والحالات الحرجة 1346 حالة.