الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية. ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97151؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.