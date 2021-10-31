الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية. ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97151؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

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31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 08:49 AM

الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية. ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97151؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

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