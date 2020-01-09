الحوثيون يستهدفون أحياء سكنية جنوب الحديدة بقذائف الهاون

تضرُّر منازل المواطنين ومزارعهم

قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، مناطق مأهولة جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة أحياءَ سكنية في مديرية التحيتا.



وأوضح أن القصف أدى إلى تضرر منازل المواطنين ومزارعهم، وخلق حالة من الرعب في صفوف المدنيين.



ورغم الهدنة المعلنة في الحديدة، تواصل ميليشيا الحوثي المتمردة خروقاتها المستمرة للهدنة في المحافظة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي؛ ما يتسبّب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.