"الصمعاني" يبدأ زيارة رسمية إلى بيلاروسيا

تهدف إلى تعزيز التعاون العدلي بين البلدين

يبدأ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، غداً الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروسيا، يلتقي خلالها نظيره الوزير البيلاروسي إسليفسكي أوليغ، بهدف تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى تطوير العلاقات واستمرار اللقاءات التي تدعم التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية، حيث سيتعرف الجانب البيلاروسي خلال الزيارة على التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع العدلي السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاس تلك التطورات على ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، من خلال تصنيفها من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم.

وسيطلع الجانب السعودي على تجربة بيلاروسيا في التطبيقات والإجراءات القضائية.

وسيبحث "الصمعاني"، خلال زيارته، الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

وستشهد الزيارة توقيع خارطة طريق بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في بيلاروسيا في المجالين القضائي والقانوني للفترة 2019 -2020، كما تشهد الزيارة بدء المباحثات بشأن توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.

وسيلتقي وزير العدل إضافة إلى نظيره البيلاروسي، عدداً من كبار المسؤولين، إضافة إلى زيارة المحكمة العليا والاجتماع برئيسها، وزيارة المحكمة الاقتصادية لمدينة مينسك، وإحدى محاكمها الابتدائية.