الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس الأرصاد الباحة

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17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 11:07 AM

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 10 مساءً

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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