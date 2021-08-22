حظي بـ 20 مليون متابع.. "القرني" مغرداً: الدين والقيادة والوطن خطوط حمراء في حياتنا

قال رداً على المغردين: أحبابي الأوفياء شكراً لكم من القلب على محبتكم وثقتكم

أكد الشيخ عائض القرني أن هناك ثلاثة خطوط حمراء في حياتنا؛ الأول الدين الإسلامي العظيم على نهج الاعتدال والوسطية، والثاني قيادتنا المتمثلة في مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والثالث الوطن المملكة العربية السعودية ولاءً وانتماءً ووفاءً وعطاءً.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على " تويتر " الذي حظي بمتابعة وإشادة منقطعة النظير، بعد أن حقّق 20 مليون متابع.

وتزاحمت كلمات التهاني والإشادات التي قدمها متابعو “ القرني " من المغرّدين عبر وسم "#عائض_القرني_20_مليون_متابع.

من جانبه قال الشيخ عائض القرني رداً على المغردين تحت الوسم: أحبابي الأوفياء: شكراً لكم من القلب على محبتكم وثقتكم.