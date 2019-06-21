"النيابة العامة" تحذر مجدداً: يحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة

جددت النيابة العامة التحذير من تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة مؤكدة بأن ذلك محظور جزائياً.

وقالت في تغريدة توعوية مساء اليوم: يحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، عن طريق إنتاجه أوإعداده أوإرساله أوتخزينه بواسطة الشبكة المعلوماتية أوأحد أجهزة الحاسب الآلي، بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 09:11 PM

"النيابة العامة" تحذر مجدداً: يحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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جددت النيابة العامة التحذير من تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة مؤكدة بأن ذلك محظور جزائياً.

وقالت في تغريدة توعوية مساء اليوم: يحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، عن طريق إنتاجه أوإعداده أوإرساله أوتخزينه بواسطة الشبكة المعلوماتية أوأحد أجهزة الحاسب الآلي، بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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