سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا في بغداد

أدت إلى إلحاق أضرار دون خسائر بشرية

سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء, فيما سقط صاروخ رابع في مكان آخر شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، في بيان، بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد، البارحة، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين بشرق بغداد.

وأوضح البيان أن الصواريخ أدت إلى إلحاق أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، من دون وقوع خسائر بشرية.

أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت بغداد

2

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 11:20 AM

أدت إلى إلحاق أضرار دون خسائر بشرية

سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا في بغداد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 2,013

سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء, فيما سقط صاروخ رابع في مكان آخر شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، في بيان، بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد، البارحة، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين بشرق بغداد.

وأوضح البيان أن الصواريخ أدت إلى إلحاق أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، من دون وقوع خسائر بشرية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020