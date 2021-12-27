"مكافحة المخدرات" تحبط محاولة ترويج 11 كيلوجرامًا من الكوكائين المخدر بجدة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات أسفرت عن ضبط 11 كيلوجرامًا من مادة الكوكائين المخدر في منزل بمحافظة جدة، بحوزة 5 أشخاص، هم: مخالف ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسيتين التشادية والنيجيرية، ومقيمتان من الجنسية النيجيرية، ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات

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27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 09:27 PM

"مكافحة المخدرات" تحبط محاولة ترويج 11 كيلوجرامًا من الكوكائين المخدر بجدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات أسفرت عن ضبط 11 كيلوجرامًا من مادة الكوكائين المخدر في منزل بمحافظة جدة، بحوزة 5 أشخاص، هم: مخالف ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسيتين التشادية والنيجيرية، ومقيمتان من الجنسية النيجيرية، ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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مكافحة المخدرات

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