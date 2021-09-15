وزير التعليم يُطلق مبادرة "العودة إلى المدارس".. تؤمّن 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة

أمين تكافل: تقديم فصول إبداعية تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوت لدعم التحصيل العلمي

أطلق وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ مبادرة "العودة إلى المدارس" التي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة؛ كحافز لهم للانطلاق في مرحلة جديدة في حياتهم الدراسية، وذلك بتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة "سابك" الشريك الإستراتيجي للمبادرة، وشركة مكتبة "جرير" التي أسهمت بدعم ونجاح المبادرة.

وتتضمن المبادرة مشروع "الحقيبة المدرسية" التي تهدف إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية المستهدفين؛ دعماً وتشجيعاً لهم في مدارس القرى والهجر النائية في جميع إدارات التعليم، ومشروع "فصول الإبداع والذكاء الاصطناعي والروبوتات" الذي سيبدأ بإطلاق 8 معامل لتدريب عدد من الطلاب والطالبات في مجال بناء وبرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي في العالم الجديد، ومشروع دروس التقوية والتدريب الإلكتروني.

وأشاد الدكتور آل الشيخ؛ بالدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتعليم، وتوفير كل ما يحتاج إليه أبناؤهم وبناتهم الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وتيسير رحلتهم التعليمية، منوّهاً معاليه بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص متمثلاً في الشراكة الاستراتيجية مع "شركة سابك" وبقية الشركات الأخرى المساهمة في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود لخدمة المستهدفين من مبادرات مؤسسة تكافل، وتعزيز فرص المسؤولية المجتمعية، وتنويع مجالاتها، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكّد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي؛ أن المبادرة ستوفر للطلبة المستهدفين حقيبة دراسية متكاملة؛ تزامناً مع عودتهم لمقاعد الدراسة وذلك عن طريق المدارس، إضافةً إلى تقديم فصول إبداعية تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوت؛ بهدف دعم التحصيل العلمي للطلاب، وتزويد مصادر التعلّم.

يُذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية هي مؤسسة حكومية غير ربحية تلقى رعاية كبيرة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتدعم الطلاب والطالبات المستهدفين بالدعم في مدارس المملكة، وفق آلية استحقاق دقيقة، حيث تقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم على النجاح والتفوق في دراستهم، وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.